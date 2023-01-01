MMOW // Make My Own Way
走自己的路，依然保有舒適度。
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當日快速出貨
不論超商取貨或宅配到府，我們秉持效率和熱忱服務，延續您購物的愉悅。
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100% 來自台灣
從設計到製造，只和通過國際品質認證的台灣廠商合作，共創內需經濟良善循環。
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高規格網站交易安全
採用第三方支付領導品牌，搭配Nasdaq上市公司網站系統，有效降低資安風險。
質感起步 —— MMOW
如今奢華或平價的商品，都已經普遍到令人冷感。
我們發現襪子能帶來安全感和滿足表達欲，它構造簡單，卻足以包容無窮創作能量。
於是 MMOW 首發系列，結合品牌理念，色彩個性，以及超不客觀的產品命名視角，任性織就「走自己的路」。
【預購價只到3/31】中筒襪 // 白黑公理不證自明
MMOW 元年矚目款亮相。查看完整資訊
人氣襪款
#1 百搭定番↓↓↓
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踝襪 // 黑粉是真愛定價 $300.00 TWD定價單價 每
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踝襪 // 黃灰率性愛自由定價 $300.00 TWD定價單價 每
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中筒襪 // 黑粉是真愛加長版定價 $330.00 TWD定價單價 每
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為什麼喜愛並願意推薦 MMOW？
這些愛好者的靈魂底層都樂於探索新事物，對穿搭和時尚有獨到見解，也喜歡從個人創造和獨立思考中，尋找生活的答案。而具有美感、舒適實穿、MIT品質的襪子，是 MMOW 與他們對話的開始。
常見問答
請問哪裡買得到 MMOW 商品？
目前全商品只在官網販售。
我們用珍惜、嚴謹以及熱忱的心態經營品牌，保持一貫品質和固定滿額優惠。
如果您對 MMOW 商品感興趣，歡迎在官網直接選購，無需挑日子、挑地方下單。
請問 MMOW 襪子有哪些尺寸？
MMOW 襪款為中性設計，男女通用，適合尺寸為腳掌 23~27 cm。
請問下單後多久會收到呢？
每日 3pm 前結帳完成，商品將於當天包裝出貨。
超商取貨約 2-3 天配達門市，台灣本島宅配約 1-2 天送達。
以上時間僅為預估，實際配送情況以物流廠商排程為準。
請問有哪些付款方式？
目前可選擇
1. 信用卡一次付清
2. 虛擬帳號轉帳
3. 行動支付：LINE Pay、街口支付
注意： MMOW 不會以任何方式通知變更付款方法，或要您提供銀行資料、信用卡資料、操作 ATM 等，請提高警覺。
請問有哪些運送方式？運費如何計算？
超商取貨：NT$60/件
郵局宅配：NT$80/件
黑貓宅配：NT$140/件
單筆消費滿 NT$1,500免運。
我收到有瑕疵、破損的襪子，該如何退換貨？
襪子屬於貼身衣物，考量衛生與顧客權益，全新未拆封商品方享有七天猶豫期之退貨權利。目前無換貨服務。詳細做法請見退貨退款政策。
我有其他問題或合作事宜，如何聯繫 MMOW 團隊？
客服問題可透過 LINE @031zohrf 詢問；
合作事宜歡迎來信或社群私訊 service.mmow@gmail.com
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